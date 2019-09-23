Кличко предложил своим заместителям по строительству и транспорту подать в отставку

При этом Кличко поблагодарил Спасибко и Давтяна за работу, переадает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

По мнению мэра, Александр Спасибко воплотил немало успешных и знаковых для города проектов. Но есть важные вопросы, остроту которых преодолеть не удалось. Это подготовка и принятие Генплана города, вопросы архитектуры и градостроительства, детальных планов территорий.

Кличко добавил, что Дмитрий Давтян работал над проектами транспортной инфраструктуры, то темпы преодоление существующих в этой сфере вызовов также неудовлетворительны.

По словам городского головы, он предложил этим двум заместителям написать заявления об отставке и намерен подать соответствующие проекты представлений на увольнение в Кабинет министров.

В то же время Кличко назначил своим советником Максима Бахматова, который в последние годы занимался развитием ВДНХ и реализовывал проект UNIT.Сity.

Согласно сообщению, Бахматов будет заниматься воплощением информационных технологий в управление городом, вопросами инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры.

"Он теперь является моим советником, а практически – одним из заместителей. С широкими полномочиями и серьезными задачами", – сказал Кличко.

По словам мэра, основные цели Бахматова на новой должности – создание Офиса трансформации, привлечения инвестиций в город Киев.

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Как сообщалось, Кабинет министров 4 сентября согласовал увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко должен сложить свои полномочияперед новоизбранным президентом. Офис президента обратился в Кабинет министров с просьбой внести соответствующее представление.

Богдан также выдвинул ряд обвинений в адрес Кличко, добавив, что президент Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой городской администрации.

Кличко также обвинял Богдана в требовании согласовывать действия столичных властей с Вавришем и Александром Ткаченко – главой телеканала "1+1" Игоря Коломойского.

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