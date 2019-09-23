Зеленский обсудил ситуацию вокруг "Приватбанка" с миссией МВФ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи, которая состоялась 20 сентября, передает БизнесЦензор.

Во время встречи обсуждалась новая программа сотрудничества Украины с МВФ.

"Стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации по "Приватбанку", – сообщили в пресс-службе главы государства, не уточнив подробностей.

В ходе встречи Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.

"Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", – заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

Как сообщалось, 11 сентября в Украину приехала миссия Международного валютного фонда, переговоры украинских властей с миссией продлятся до 24 сентября.

На минувшей неделе Financial Time опубликовала материал, в котором премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский планирует достигнуть некоего компромиссного соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку". Позднее Гончарук заявил, что его комментарий по "Приватбанку" неправильно интерпретировали.

Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом в с. Гореничи был сожжен в результате поджога, обвинив в давлении Игоря Коломойского.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский, который заявлял о желении получить от государства $2 млрд "компенсации" за национализацию банка.

Коломойский после встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком на прошлой неделе заявил, что "видит хорошее окно возможностей" для достижения договоренностей по делу "Приватбанка".

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