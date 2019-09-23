Нацкомиссия предложила запретить мобильным операторам предоставление платных услуг без согласия абонентов

Документом предлагается ввести уточненное понятие "контент-ресурс" на замену термину "контент-услуги" с целью их разграничения от телекоммуникационных услуг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, предложено установить, что контент-ресурс – это платная информационная, справочная, заказная, развлекательная или иная услуга, кроме услуги для нужд телевидения и радиовещания, предоставляемая исключительно на заказ или с согласия потребителя.

Кроме того, новые нормы предполагают предоставление услуги доступа к контент-ресурсу исключительно на заказ или с согласия потребителя с обязательным уточнением со стороны оператора согласия пользователя на заказ/получение таких услуг.

При этом, согласие нужно будет получить в такой форме, чтобы его можно было зафиксировать оборудованием: голосовое или текстовое сообщение, сигналы тонового набора или код подтверждения.

Кроме этого операторам планируют запретить включать контент-услуги в тарифные планы.

Как отмечают в пресс-службе регулятора, в течение последних трех лет в НКРСИ поступило более 1300 жалоб потребителей относительно предоставления им платных контент-услуг. А согласно пояснительной записке к документу, в 2018 году комиссия зафиксировала 549 таких жалоб.

Читайте также: Партия Зеленского отозвала законопроект о блокировке "серых" мобильных телефонов

В свою очередь тройка крупнейших мобильных операторов Украины – компании "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, – отмечают, что согласны с логикой документа относительно прозрачности в предоставлении услуг, но есть и вопросы.

"Мы работаем над документом. Однако пока вызывает удивление и беспокойство прямое вмешательство регулятора и государства в хозяйственную деятельность операторов, а именно, запрет включать в тарифные планы оплату контент-услуг", – сообщили в пресс-службе lifecell, отметив, что у оператора немало тарифных планов, включающих в себя их собственные допсервисы, такие как fizy, телевидение и прочее.

В пресс-службе "Vodafone Украина" подчеркнули, что компания и сама заинтересована в том, чтобы у абонентов возникало как можно меньше вопросов к получаемым услугам.

"Сейчас анализируем законопроект с технической стороны – нужно убедиться в том, что нововведения будут максимально безболезненными для всех сторон, но концептуально с логикой прозрачности в предоставлении услуг мы согласны", – сообщили в "Vodafone Украина".

Со своей стороны в "Киевстаре" отметили, что предоставляют клиентам всю необходимую информацию об услугах, доступных к подключению, а механика подключения базируется на активных действиях самого заказчика.

"Киевстар" внимательно относится к работе с компаниями, у которых наши клиенты заказывают информационно-развлекательный контент. Мы добиваемся, чтобы механизм заказа был максимально прозрачным и понятным клиенту", – подчеркнули в компании.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram