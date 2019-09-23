Гончарук назначил себе трех советников

Об этом сообщили в Секретариате Кабина в ответ на запрос Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"По информации департамента кадрового обеспечения секретариата Кабинета министров, по состоянию на 9 сентября 2019 года советниками премьер-министра Украины на общественных началах являются Горюнова Яна Вячеславовна (дата назначения – 3 сентября 2019 года), Котляревская Светлана Сергеевна (3 сентября 2019 года), Пукшин Александр Игоревич (9 сентября 2019 года)", – сказано в сообщении.

Яна Горюнова является менеджером ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO, который ранее возглавлял Алексей Гончарук.

Котляревская ранее работала проектным менеджером в Офисе по продвижению экспорта.

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