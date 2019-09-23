Запасы угля на складах Украины ниже прошлогодних на 37%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС с начала осени увеличились на 12,3% (на 29,2 тыс. тонн) – до 265,8 тыс. тонн (+31,1% или 63,1 тыс. тонн к прошлому году). Запасы угля газовой группы за отчетный период увеличились на 78,4% (на 354,4 тыс. тонн) – до 806,2 тыс. тонн (-46% или 689,1 тыс. тонн по отношению к прошлому году).

Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) с начала месяца увеличились на 2,4% (на 33,1 тыс. тонн) – до 131,4 тыс. тонн. Данный объем на 54,1% (на 155 тыс. тонн) меньше прошлогодних запасов.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.