Кабмин выручил с начала года 215 тысяч от продажи автомобилей

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В 2019 году автопредприятие осуществило продажу на аукционе двух транспортных средств, отчуждение которых на 13 сентября 2019 года еще продолжается, а именно: Toyota Land Cruiser – 170 278,68 грн. и KIA Besta 44 705,76 грн", - сообщается в ответе секретариата Кабмина на запрос агентства.

Отмечается, что полученные в результате продаж средства в сумме 214,98 тыс. грн, будут направлены в государственный бюджет.

Кроме того, планируется, что в 2019 году будут проведены аукционы по продаже еще 9 транспортных средств, которые находятся на балансе предприятия: ГАЗ -3 шт., Mercedes-Benz – 3 шт., Volkswagen Passat – 2 шт. и Богдан – 1 шт.

Согласно ответу секретариата Кабмина, на данный момент на балансе автопредприятия находится 121 автомобиль 1982-2017 годов выпуска. В 2019 году закупка автомобилей не осуществлялась.

Как сообщалось, в декабре 2017 года автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина выставило на аукцион 16 транспортных средств, в том числе три автомобиля ГАЗ 14 ("Чайка") стоимостью 1,1 млн грн каждый и четыре автомобиля Mercedes-Benz стоимостью от 141 тыс. грн до 188 тыс. грн.

Автопредприятие Кабмина Украины выручило 1 млн 271 тыс. 823,36 грн от продажи на аукционе 10 транспортных средств в 2018 году.