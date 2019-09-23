Amazon планирует закупить 100 тысяч электрокаров

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, первые электромобили начнут доставлять товары покупателям в 2021 году. К 2022 году у компании будет парк из 10 тыс. таких автомобилей.

Как пишет Dow Jones, ранее в текущем году Amazon и другие инвесторы вложили в Rivian $700 млн. Общая стоимость компании оценивается в $3,5 млрд.

Закупка электромобилей будет проходить в рамках плана компании по снижению общего объема выбросов парниковых газов до нуля к 2040 году. План также предусматривает получение 80% электроэнергии из возобновляемых источников к 2024 году по сравнению с 40% в настоящее время.

Акции Amazon дешевеют на 0,5% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась почти на 20%, до $887,5 млрд.