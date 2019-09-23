БизнесЦензор

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23.09.19 11:36

Прокуратура направила в суд дело о растрате 8,6 миллионов "Центргаза"

Специализированно антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о растрате 8,6 млн грн дочернего предприятия "Центргаз", входящего в состав ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины").

суд

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"19 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении бывшего руководителя предприятия прокуроры САП направили в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - сообщает НАБУ.

Обвиняемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Следствие установило, что экс-руководитель накануне освобождения от занимаемой должности, летом 2017 года заключил договор на закупку 1,3 млн куб. м газа в 9,035 млн грн у коммерческой компании на обременительных для "Центргаза" условиях.

По этому договору "Центргаз" должен был осуществить полную предоплату или иначе продавец освобождался от поставки, а ГП обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа.

Будучи осведомленным с этими условиями, экс-глава "Центргаза" распорядился перечислить поставщику газа лишь часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, ведь газ на таких условиях "Центргаз" не получил.

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