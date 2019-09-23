БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.09.19 09:30

Сайты с дезинформацией ежегодно получают $235 миллионов за рекламу, – исследование

Рекламные агентства, работающие на известные бренды, ежегодно выплачивают порядка 235 млн долларов не менее чем 20 тысячам сайтов, распространяющих дезинформацию, следует из исследования, опубликованного британской некоммерческой организацией, занимающейся составлением "Глобального индекса дезинформации" (The Global Disinformation Index, GDI).

фейк

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В числе крупнейших компаний, которые оказались вовлечены в подобные механизмы, - немецкая автомобилестроительная компания Audi, японская Honda, американская авиакомпания American Airlines и базирующийся в США ритейлер канцелярских товаров OfficeMax.

В числе сайтов, которые эксперты GDI назвали источниками дезинформации, получающими доходы от рекламы концернов с мировыми именами, - www.addictinginfo.com, специализирующийся на политике, www.twitchy.com, использующийся для отслеживания провокационных комментариев в Twitter и блог www.zerohedge.com, работающий в режиме агрегатора экономических новостей.

Кроме того, в перечень GDI попал англоязычный сайт www.rt.com российской государственной медиакомпании RT. Так, ученые полагают, что часть рекламного бюджета Audi напрямую поступает в российское правительственное агентство, поскольку реклама концерна появляется на этом портале, несмотря на предупреждения организаций, занимающихся мониторингом пропагандистского контента в интернете.

Как отмечают авторы исследования, компании, вероятнее всего, не подозревают о том, кому они платят за интернет-рекламу. Это происходит из-за того, что большая часть онлайн-рекламы размещается автоматически, с задействованием специального программного обеспечения. Руководство компаний-заказчиков как правило, не имеет информации о том, на каких конкретно сайтах может появиться их реклама. Они могут лишь получить уведомление о том, что рекламный материал был размещен рядом с "небезопасным для бренда" контентом.

Программный директор GDI Крейг Фэйган пояснил в комментарии DW, что "дезинформацию генерируют" игроки, руководствующиеся "разными мотивами". "Один из них - финансовый", - добавил он.

Как удалось установить DW в ходе собственного мини-расследования, на указанных сайтах также появлялась реклама и других немецких концернов, включая железнодорожного оператора Deutsche Bahn, автопроизводителя Opel, телекоммуникационного гиганта Deutsche Telekom, банка Postbank и книжного ритейлера Thalia.

Как стало известно ранее, согласно последним опросам, интернет-пользователи стали чаще распознавать фейки в интернете.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100