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23.09.19 08:04

В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом. ВИДЕО+ФОТО

В Деснянском районе Киева в ночь на 23 сентября сгорели автоцистерны с бензином и дизелем.

киев,пожар

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает БизнесЦензор.

"В 21:55 в Деснянском районе по ул. Вискозная, 3 возник пожар автоцистерн с топливом (бензин и дизель). В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сгорело и повреждено 9 автоцестер с нефтепродуктами, произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площадь 500 кв. м.

С помощью маневрового поезда из очага пожара на безопасное расстояние были эвакуированы 6 железнодорожных цистерн с нефтепродуктами.

В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 01
В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 02
В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 03
В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 04
В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 05
В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 06
В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 07
В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 08
В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 09
В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 10
В Киеве сгорели 9 автоцистерн с топливом 11

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