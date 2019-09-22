Google инвестирует рекордную сумму в возобновляемую энергетику

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Пакет из 18 новых соглашений предусматривает строительство ветряных и солнечных электростанций совокупной генерирующей способностью 1600 МВт. Благодаря этому компания сможет увеличить свой портфель возобновляемых источников энергии более чем на 40%. Компания заявила, что такая покупка станет крупнейшей в ее истории.

Компания планирует более чем удвоить свой глобальный портфель солнечных генерирующих мощностей, инвестируя в солнечные фермы в Северной Каролине, Южной Каролине и Техасе. Google также инвестирует средства в сделку по гибридным технологиям в Чили, которая объединит как солнечные, так и ветровые генерирующие мощности. Дополнительно будут инвестиции в Финляндии, подробности о которых будут раскрыты во время визита главы компании в эту страну.

Несмотря на все эти инициативы, сотни сотрудников Google критикуют компанию за то, что она недостаточно серьезно относится к окружающей среде. В частности, компанию критикуют за углеродные следы от ее центров обработки данных и финансирование законодателей, которые голосуют против климатического законодательства. На этой неделе более 1600 сотрудников Google подписали письмо, в котором был изложен список кросс-технологических климатических целей для компании.

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