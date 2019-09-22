"Мотор Сич" в октябре возобновит рейсы Запорожье-Киев

Об этом сообщают Крылья, передает БизнесЦензор.

С 30 сентября рейсы между Киевом и Одессой будут выполняться дважды в день по будним и один раз в день по выходным дням.

По будням рейсы из Одессы в Киев будут вылетать в 07:50 и 17:50, из Киева в Одессу - в 09:50 и 19:50.

В субботу вылет из Одессы в 08:50, вылет из Киева - в 10:50, в воскресенье вылет из Одессы в 18:30, вылет из Киева - в 20:40. Время в пути - 1 час 20 минут.

15 октября будут возобновлены регулярные рейсы между Запорожьем и Киевом.

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