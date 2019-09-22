YouTube ужесточил правила верификации каналов

Об этом сообщает The Verge, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Сама галочка верификации превратится в серый фон для названия канала.

До этого дня получить верификацию и специальную галочку мог каждый канал, на который подписались более 100 000 человек. Теперь таким каналам придется доказывать, что у них есть "конкретная нужда в подтверждении или аутентификации". К ним относятся блогеры, музыканты, комики, актеры и так далее.

Некоторые владельцы верифицированных каналов получили письма с предупреждением, что в конце октября их лишат галочки, если они не докажут необходимость в ней. Уточняется, что верификация на YouTube очень важна для создателей контента, так как алгоритм поиска на сайте отдает предпочтение видео с верифицированных каналов.

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