Mitsubishi потеряла $320 миллионов из-за сделок одного сотрудника

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает Mitsubishi, сотрудник PDS, который занимался торговлей сырой нефтью для Китая, с января 2019 года без ведома руководства неоднократно "участвовал в сделках с деривативами и маскировал их под операции хеджирования". При этом он манипулировал внутренними данными PDS.

По данным компании, основные потери от действий сотрудника начались в июле, на фоне падения цен на сырую нефть. PDS установила, что он проводил несанкционированные транзакции, в середине августа. Компания начала расследование. 18 сентября сотрудник был уволен, PDS подала на него жалобу в полицию.

Mitsubishi продолжает подсчет общей суммы убытков от действий сотрудника.

Представитель японской компании заявил Reuters, что это "первая подобная потеря в истории Mitsubishi".

Агентство также напоминает, что в прошлом году китайская корпорация Sinopec отчиталась о потерях в $700 млн из-за сделок с хеджированием рисков на рынке нефти.