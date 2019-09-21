Facebook блокировала десятки тысяч приложений 400 разработчиков

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Данный шаг предпринят в ходе расследования, начатого в ответ на скандал вокруг Cambridge Analytica и крупнейшую в истории утечку личных данных пользователей.

В качестве причин блокировки в компании называют "ненадлежащий обмен данными", полученными от Facebook, "предоставление широкого доступа" к личным сведениям без обеспечения их защиты и "явные нарушения политики" корпорации.

Между тем, как следует из публикации в The New York Times, в большинстве случаев блокировка была предпринята в профилактических целях, а Facebook не в состоянии абсолютно обоснованно подтвердить, что разработчики приложений нарушили права пользователей, обнародовав их данные.

В пресс-службе Facebook также признали, что блокированные приложения не всегда "представляли угрозу" для пользователей.

Ряд дел дошел до суда. Так, в мае компания Facebook подала в штате Калифорния иск против южнокорейской Rankwave, занимающейся информационной аналитикой, за отказ в сотрудничестве с авторами расследования. Иски также были направлены в отношении LionMobi и JediMobi - двух компаний, которые использовали приложения для установки вредоносного оборудования на телефоны пользователей с целью получения прибыли. Наконец, корпорация Facebook обратилась в суд с заявлением на двух граждан Украины - Глеба Случевского и Андрея Горбачева - за использование приложений с разного рода тестами для пользователей, собиравших их данные.

В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

В июле Facebook был вынесен штраф в размере 5 млрд долларов (4,4 млрд евро).