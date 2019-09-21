Цены на нефть показали максимальный рост с начала года

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

В пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов Brent снизилась до $64,28 за баррель, а фьючерсов на нефть WTI — до $58,09.

"Рост на этой неделе зависит от обещаний, данных саудитами. Есть немного больше веры, что они сделают то, что сказали", — пояснил Bloomberg старший аналитик Tradition Energy Жене МакГилиан.

Аналитик Price Futures Group Фил Флинн также заявил, что вопрос заключается в том, сможет ли Саудовская Аравия убедить рынок, что она в состоянии обезопасить свои нефтяные месторождения.

В понедельник, 16 сентября, стоимость фьючерсов на нефть Brent c поставкой в ноябре выросла на 13,86% — до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов стоимость североморской смеси достигала $71,95 за баррель. Цена на октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 11% — до $61,79.

Уже на следующий день котировки пошли вниз, по итогам вторника нефть подешевела на 6,5%. На минимуме баррель стоил $63,55, к полуночи цена составляла $64,15.

Атака дронов на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе произошла 14 сентября. Это привело к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Саудовский министр нефти принц Абдель Азиз бен Салман сообщил, что объем добычи нефти в королевстве достигнет обычного уровня в 9,8 млн барр. в октябре.