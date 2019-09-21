США направят дополнительные войска на Ближний Восток

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По сообщению телеканала CNN, Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд пообещал на следующей неделе разработать предложение по переброске подкреплений в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

"Я представлю свои предложения в начале следующей недели", - сказал он на пресс-конференции. Он пояснил, что затем будет готов рассказать о планах прессе.

Ранее сообщалось, что, по словам Данфорда, речь пойдет "не о тысячах" перебрасываемых на Ближний восток военнослужащих армии США.

Американские СМИ полагают, что эти военные развернут противоракетные комплексы Patriot и THAAD.