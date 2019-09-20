Итоги недели: Бюджет-2020, переговоры по газу и кассовые аппараты для бизнеса

ФИНАНСЫ

Рада начала рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2020 год, а Верховная Рада в пятницу приняла документ к рассмотрению.

Проектом доходы бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, расходы – в сумме 1 170 млрд грн. Дефицит государственного бюджета запланирован в объеме 2,09% ВВП. Минимальная зарплата с 1 января вырастет до 4 723 грн.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в утвержденный проект до 1 октября могут быть внесены существенные изменения.

Евробонды Украины упали из-за дела "Приватбанка" и атаки на Гонтареву

Еврооблигации Украины упали во вторник на фоне растущей политической напряженности в споре вокруг национализации "Приватбанка" и после поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Перед этим Financial Time опубликовала материал, в котором премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский планирует достигнуть некоего компромиссного соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку". Позднее Гончарук заявил, что его комментарий по "Приватбанку" неправильно интерпретировали.

Ранее в тот же день экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом в с. Гореничи был сожжен в результате поджога, обвинив в давлении Игоря Коломойского.

Нацбанк напомнил о прекращении оборота мелких монет с 1 октября

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут изъяты из наличного обращения с 1 октября, напомнили в НБУ. Также из обращения будет постепенно выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством.

Минфин продолжил снижать ставки по гривневым облигациям

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник сохранило объем размещения гривневых ОВГЗ на уровне прошлой недели, снизив ставки по всем ценным бумагам. Большую часть ОВГЗ выкупили нерезиденты, чей портфель украинских облигаций вырос до 89,27 млрд грн.

Минфин представил портал с реестром проектов международной помощи

Министерство финансов создало новый портал с реестром проектов социального и экономического развития Украины, которые осуществляются за средства международных финансовых организаций (МФО).

Нацбанк разрешил "Альфа-Банку" поглотить "Укрсоцбанк"

Национальный банк Украины предоставил разрешение "Альфа-Банку" и "Укрсоцбанку" на реорганизацию путем присоединения "Укрсоцбанка" по упрощенной процедуре.

"Ощадбанк" получил документы для взыскания компенсации с РФ

"Ощадбанк" получил исполнительные документы для взыскания $1,3 млрд компенсации с РФ на территории Украины на основании решения Международного арбитража по захваченным в Крыму активам.

Рада приняла закон о защите потребителей финансовых услуг

Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, который возлагает на Национальный банк обязательства по защите прав потребителей таких услуг и предоставляет ему инструменты влияния на поведение участников финансовых рынков в отношении клиентов.

"Укрзализныця" выплатила еще $150 миллионов по еврооблигациям 2013 года

"Укрзализныця" выплатила еще $150 млн по реструктуризированным еврооблигациям 2013 года. Таким образом, в течение 2019 года уже погашено $300 млн. Остальные $200 млн остаются для погашения в последующие 2 года.

"Метинвест" Ахметова объявил досрочный выкуп евробондов на $440 миллионов

Горно-металлургическая группа "Метинвест" предложила досрочно выкупить еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,52 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75%.

По данным СМИ, компания также намерена разместить новые долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассматривает возможность транша в евро на пять-семь лет.

Пенсионный фонд разработал приложение для смартфонов

Пенсионный фонд начал внедрять новый электронный сервис – мобильное приложение "Пенсионный фонд", позволяющее получить возможность доступа к электронным сервисам с помощью смартфонов и планшетов. В настоящее время доступна тестовая версия мобильного приложения.

ВЛАСТЬ

Зеленский и Гончарук разошлись в деталях введения рынка земли

Президент Владимир Зеленский на встрече с аграриями заявил, что после проведения земельной реформы продавать и покупать землю в Украине смогут только украинцы и украинские компании.

"В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, – это бред", – сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук на той же встрече заявил, что с запуском рынка земли получат право на ее покупку получат украинские компании, принадлежащие иностранцам, но правительство готово обсуждать вопрос участия нерезидентов в таких украинских компаниях.

Премьер добавил, что запуск рынка земли решено отложить с 1 июля на 1 октября 2020 года, чтобы создать условия для ее покупки небольшими фермерами.

Рада расширила обязательное использование кассовых аппаратов для малого бизнеса

Законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Тотальна фіксалізація. Як монобільшість Зеленського перевела ФОПи на касові апарати

Рада отменила уплату паевого взноса для застройщиков и ввела доверительную собственность

Законом отменяется обязанность для застройщиков по уплате паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта с 2021 года, а также вводится понятие доверительной собственности как способа обеспечения исполнения договорных обязательств.

Рада назначила нового главу Фонда госимущества

Верховная Рада одобрила назначение Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества. В последние годы Сенниченко занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в АО "Укрпошта".

Рада одобрила создание механизма для взыскания незаконно полученных субсидий

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О верификации и мониторинге государственных выплат". Документ подразумевает, что в случае выявления безосновательно полученных соцвыплат их сумма будет подлежать взысканию с получателя.

Рада отменила уголовное наказание за фиктивное предпринимательство

Верховная Рада приняла закон, которым исключается из Уголовного кодекса статья 205 "Фиктивное предпринимательство". По мнению экс-генпрокурора Юрия Луценко, такое решение будет препятствовать расследованию хищений бюджетных средств и неуплаты налогов на сумму около 10-12 млрд грн в год.

Рада ввела единую отчетность для уплаты ЕСВ и НДФЛ

Верховная Рада приняла законы для введения единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц. Это позволит предпринимателям вместо 16 отчетов (12 – по единому социальному взносу и 4 – по налогу на доходы физических лиц) подавать лишь 4 ежеквартальных.

Рада приняла новую редакцию закона о публичных закупках

Верховная Рада внесла изменения в закон "О публичных закупках". Как отмечается в пояснительной записке к документу, объем вносимых законопроектом изменений охватывает практически каждую статью действующей редакции закона, они призваны устранить обнаруженные за последние два года недочеты в системе.

Рада приняла закон об охране географических названий продуктов

Верховная Рада приняла закон, которым вводится термин "географическое обозначение" для идентификации товаров, а также механизмы защиты такой продукции. Согласно соглашению об ассоциации, украинским производителям придется постепенно отказаться от географических обозначений ЕС (шампанское, фета, коньяк и т.п.).

Рада приняла закон о добровольном применении стандартов для бизнеса

Верховная Рада приняла закон, которым установлена добровольность применения национальных стандартов. При этом не допускается согласование проектов национальных стандартов с государственными органами.

ЭНЕРГЕТИКА

"Газпром" допустил переход на европейские правила транзита газа с 1 января, – "Нафтогаз"

В ходе прошедших в четверг трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года, заявили в "Нафтогазе".

Для этого перед проведением переговоров Кабинет министров утвердил новый план отделения деятельности по транспортировке газа ("анбандлинга") НАК "Нафтогаз Украины".

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

Кабмин утвердил главой "Центрэнерго" понятного Коломойскому менеджера

Кабинет министров согласовал временное возложение исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Владимира Потапенко, который работает на этой должности с июля.

Ранее Игорь Коломойский в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и РФ по двусторонним договорам

Верховная Рада внесла изменения в закон "О рынке электроэнергии", разрешив покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.

Уже на следующий день ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" начала импорт электроэнергии из Беларуси по долгосрочному контракту с "Белэнерго".

"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на октябрь на 5%

"Нафтогаз Украины" с октября повысит цену на газ для промышленности на условиях предоплаты, на 5,6% (на 310,8 грн) по сравнению с сентябрем – до 5 878,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Запасов газа достаточно для прохождения зимы, – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером на гарантированные поставки 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года. При этом запасы газа в ПХГ достигли 19,6 млрд куб. м.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в комплексе это позволяет утверждать, что Украина обеспечена газом на следующую зиму.

ТРАНСПОРТ

Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для водителей "евроблях"

Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом 12 сентября закон об отсрочке штрафов для водителей "евроблях" до конца ноября.

Тем временем Министерство инфраструктуры продложает разрабатывать новый порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией.

Глава "Укравтодора" планирует уволиться

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак вскоре перестанет возглавлять компанию, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Ранее о небходимости сменить руководство "Укравтодора" заявлял президент Владимир Зеленский.

На дорогах Украины увеличилось количество приборов TruCam

На автомобильных дорогах Украины с 19 сентября увеличилось количество дорожных участков, где сотрудники Департамента патрульной полиции используют приборы для фиксации скоростного режима TruCAM. Всего в настоящее время для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

КОРПОРАЦИИ

Микитась подтвердил продажу строительного бизнеса

Народный депутат восьмого созыва Максим Микитась подтвердил продажу компании "Укрбуд Девелопмент", входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд", группе неназванных инвесторов.

Коломойский с помощью прокуратуры добился ареста офисов "Проминвестбанка"

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на полтора десятка объектов недвижимости "Проминвестбанка", включая центральный офис банка в Киеве, в интересах компаний, связанных с Игорем Коломойским.

Верховный Суд направил на третий круг дело о реприватизации "Укртелекома" Ахметова

Верховный суд частично удовлетворил жалобу Фонда госимущества и вновь направил на новое рассмотрение дело о расторжении договора купли-продажи ООО "ЕСУ" Рината Ахметова 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по высполнению инвестпрограммы.

Печерский суд арестовал завод "Кузня на Рыбальском"

Печерский райсуд Киева арестовал недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском", который ранее принадлежал пятому президенту Петру Порошенко. Арест наложен по ходатайству Государственного бюро расследований в деле, иницированном бывшим соратником Януковича Андреем Портновым.

"Метинвест" Ахметова отчитался о покупке 49% акций завода Абрамовича за $11 миллионов

Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", приобрела 49,37% акций ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ранее - "Евраз-Днепродзержинский КХЗ") за $11 млн, говорится в отчетности группы.

"Метинвест" Ахметова и Новинского сократил прибыль на 39%

Горно-металлургическая группа "Метинвест" в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн, в основном, из-за снижения средней цены реализации металлопродукции и роста затрат.

"Укрхимтрансаммиак" выиграл спор против "Тольяттиазота" на $190 миллионов

Госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" выиграло в международном арбитраже спор на сумму более $190 млн против российфского ОАО "Тольяттиазот". В суде украинской стороне удалось добиться решения о пересмотре тарифа на транзит и отклонения всех встречных исковых требований "Тольяттиазота".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Соратники Медведчука захватили землю на Трухановом острове

Соратники нардепа Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру, выяснили журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Facebook обезвредил в Украине фабрику троллей

Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые соцсеть обвинила в скоординированных кампаниях по дезинформации. В общей сложности Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров.

Удаленные аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico, среди удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser.

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