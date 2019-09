Нацбанк обвинил руководство завода Коломойского в давлении на "Приватбанк"

Об этом говорится в заявлении НБУ, передает БизнесЦензор.

"Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы, которую им обосновывают выполнением значительных обязательств завода перед Национальным банком Украины в соответствии с недавним решением суда", – отмечается в сообщении.

В связи с этим Национальный банк напоминает, что 28 августа Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО "Никопольский завод ферросплавов", инициатором которой выступил сам завод.

Согласно мировому соглашению АО "НЗФ" обязалось погасить задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Национальный банк обращал взыскание в судебном процессе.

Как следует из сообщения НБУ, речь идет о сумме в 21 млн грн, которые предприятие могло выплатить Нацбанку в течение 12 месяцев, однако уже 6 сентября погасило долг в полном объеме досрочно по решению руководства завода.

"Изложенные выше факты дают основания считать, что любые заявления о невозможности выплаты зарплаты работникам АО "Никопольский завод ферросплавов" из-за выполнения обязательств перед Национальным банком согласно решению суда являются безосновательными и манипулятивными и являются следствием безответственной политики руководства предприятия. А организация пикета "Приватбанка", который не является стороной мирового соглашения между Национальным банком и АО "Никопольский завод ферросплавов", является провокацией и попыткой давления на банк", – подчеркивается в заявлении.

В НБУ также напомнили, что безосновательная невыплата зарплаты является преступлением (ст.175 Уголовного кодекса Украины).

"Поэтому правоохранители должны обязательно выяснить, действительно ли работники не получают зарплату, по каким причинам, и кто из руководства АО "Никопольский завод ферросплавов" к этому причастен", – отмечается в сообщении.

Читайте также: ЕБРР наблюдает за ситуацией вокруг "Приватбанка" и Гонтаревой, – вице-президент

Как сообщалось, утром пятницы пресс-служба "Приватбанка" сообщила, что сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" устроили митинг возле главного офиса банка в городе Днепр.

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram