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20.09.19 19:34

Врачи возглавили рейтинг профессий с самыми высокими зарплатами в США

Американская компания по кибербезопасности Palo Alto Networks платит своим сотрудникам наибольшую среднюю зарплату в США - $170,9 тыс. в год.

Врачи возглавили рейтинг профессий с самыми высокими зарплатами в США

Об этом сообщает Fortune со ссылкой на Glassdoor, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант

Исследование проводилось с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Топ-10 списка компаний с самыми высокими зарплатами выглядит так:

Также в исследовании приводятся профессии с самыми высокими зарплатами. Возглавляют рейтинг врачи со средней зарплатой в год $193,4 тыс., затем идут аптекари ($144,8 тыс.) и дантисты ($142,5 тыс.).

Первая десятка рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами в США выглядит так:

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