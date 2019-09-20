Врачи возглавили рейтинг профессий с самыми высокими зарплатами в США

Об этом сообщает Fortune со ссылкой на Glassdoor, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.
Исследование проводилось с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
Топ-10 списка компаний с самыми высокими зарплатами выглядит так:
- Palo Alto Networks - $170,9 тыс.
- NVIDIA - $170,1 тыс.
- Twitter - $162,9 тыс.
- Gilead Sciences - $162,2 тыс.
- Google - $161,3 тыс.
- VMware - $158,1 тыс.
- LinkedIn - $157,4 тыс.
- Facebook - $152,9 тыс.
- Salesforce - $150,4 тыс.
- Microsoft - $148,1 тыс.
Также в исследовании приводятся профессии с самыми высокими зарплатами. Возглавляют рейтинг врачи со средней зарплатой в год $193,4 тыс., затем идут аптекари ($144,8 тыс.) и дантисты ($142,5 тыс.).
Первая десятка рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами в США выглядит так:
- врачи - $193,4 тыс.
- заведующие аптекой - $144,8 тыс.
- дантисты - $142,5 тыс.
- фармацевты - $126,4 тыс.
- архитекторы - $122,6 тыс.
- корпоративные советники - $117,6 тыс.
- менеджеры по разработке программного обеспечения - $114,2 тыс.
- ассистенты врачей - $113,9 тыс.
- корпоративные контролеры финансов - $113,4 тыс.
- разработчики программного обеспечения - $109,8 тыс.