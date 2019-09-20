Врачи возглавили рейтинг профессий с самыми высокими зарплатами в США

Об этом сообщает Fortune со ссылкой на Glassdoor, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Исследование проводилось с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Топ-10 списка компаний с самыми высокими зарплатами выглядит так:

Palo Alto Networks - $170,9 тыс.

NVIDIA - $170,1 тыс.

Twitter - $162,9 тыс.

Gilead Sciences - $162,2 тыс.

Google - $161,3 тыс.

VMware - $158,1 тыс.

LinkedIn - $157,4 тыс.

Facebook - $152,9 тыс.

Salesforce - $150,4 тыс.

Microsoft - $148,1 тыс.

Также в исследовании приводятся профессии с самыми высокими зарплатами. Возглавляют рейтинг врачи со средней зарплатой в год $193,4 тыс., затем идут аптекари ($144,8 тыс.) и дантисты ($142,5 тыс.).

Первая десятка рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами в США выглядит так:

врачи - $193,4 тыс.

заведующие аптекой - $144,8 тыс.

дантисты - $142,5 тыс.

фармацевты - $126,4 тыс.

архитекторы - $122,6 тыс.

корпоративные советники - $117,6 тыс.

менеджеры по разработке программного обеспечения - $114,2 тыс.

ассистенты врачей - $113,9 тыс.

корпоративные контролеры финансов - $113,4 тыс.

разработчики программного обеспечения - $109,8 тыс.

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