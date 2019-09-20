Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

При этом президент США не раскрыл деталей вводимых ограничений.

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что центробанк – последний источник финансирования для Тегерана.

Как сообщалось, ранее на этой неделе Трамп поручил "существенно усилить санкции" против Ирана на фоне роста напряженности в отношениях двух стран. Тогда он также не раскрыл подробностей мер.

Напомним, в ночь на субботу беспилотники нанесли удары по объектам Saudi Aramco, в результате чего разгорелись пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене мятежники-хуситы.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за атаку на объекты несет Иран.

В свою очередь власти Ирана отвергают свою причастность к атакам на объекты в Саудовской Аравии.

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