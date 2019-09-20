Польша предъявит претензии России за поставки грязной нефти до конца года

Об этом сообщил глава польской компании Даниель Обайтек, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Мы обязательно направим претензии, связанные с хлоридной нефтью, которая привела к приостановке поставок нефти в нашу страну", – сказал Обайтек.

В июле совет директоров "Транснефти" согласовал предельный размер выплат грузоотправителям из расчета $15 на один баррель некондиционной нефти. В начале сентября министр энергетики России Александр Новак сказал, что максимальная компенсация для потребителей составит до $15 за баррель, условия для всех будут одинаковыми.

Как сообщалось, после этого глава PKN Даниель Обайтек заявил, что не согласен с размером предложенной компенсации российской "Транснефтью" за поставки загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба".

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании заявляли, что намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.

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