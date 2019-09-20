Рада одобрила законопроект об уничтожении контрафактных товаров

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1230 в первом чтении проголосовали 255 народных депутатов.

Согласно пояснительно записке к документу, необходимость его принятия обоснована необходимостью приведения положений Таможенного кодекса Украины в соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 608/2013 о таможенном контроле за соблюдением прав интеллектуальной собственности.

Проектом закона предусмотрено расширение перечня объектов права интеллектуальной собственности, содействия защите которых осуществляется при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Документом также предложено установить определения терминов: "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

При этом предусмотрено расширение случаев применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

Так, согласно тексту законопроекта, в случае приостановки таможенного оформления товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности такие товары могут быть уничтожены под таможенным контролем без любого установления факта нарушения прав интеллектуальной собственности.

В случае фактического уничтожения товаров, таможенное оформление которых приостановлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, владелец таких товаров освобождается от административной ответственности, предусмотренной статьей 476 Таможенного кодекса (предусматривает наказание в виде штрафа и конфискации товара).

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Кроме того, законопроектом предложено установить особенности приостановлении таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Под небольшой партией понимаются товары в одном отправлении в количестве не более трех единиц или общим весом брутто не более 2 килограммов. По подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, такие товары также могут быть уничтожены, решением о чем принимает руководитель органа доходов и сборов или уполномоченное им лицо.

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