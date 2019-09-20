Рада отменила уплату паевого взноса для застройщиков (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1059 во втором чтении с учетом технических правок проголосовали 272 народных депутата.

Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке, является улучшение инвестиционного климата по отдельным направлениям, описанным группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

В частности, сфере строительства законом отменяется обязанность для застройщиков по уплате паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта, который сейчас составляет 4% от стоимости жилищного строительства и 10% – нежилой застройки.

Как уточнила заместитель комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, паевой взнос будет полностью отменен с 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

"В 2020 году действует переходной период, во время которого устанавливается фиксированная одинаковая ставка паевого участия: 4% – для нежилых зданий и сооружений, 2% – для жилых домов, 0% – для промышленных и социально значимых объектов", - сообщила Пидласа.

По словам замглавы комитета, для жилых зданий процент паевого взноса рассчитывается в соответствии с основными показателями опосредованной стоимости строительства в регионе, утверждаемыми указом Министерства развития громад и территорий Украины. Для нежилых зданий процент рассчитывается от общей сметной стоимости строительства объекта.

Пидласа подчеркнула, что паевой взнос выплачивается исключительно денежными средствами до принятия объекта в эксплуатацию. Средства от паевого взноса могут использоваться только для создания и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры соответствующего населенного пункта.

Кроме того, отменяется обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.

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Законом также вводится понятие доверительной собственности как способа обеспечения исполнения договорных обязательств. Таким образом, обязательство может быть обеспечено путем передачи кредитору в доверительную собственность имущества - объекта обеспечения. При этом кредитор выступает собственником имущества (в отличие от залога) и может реализовать объект обеспечения от своего имени в случае невыполнения должником своих обязательств.

При этом была одобрена правка, исключающая государственные и коммунальные земучастки из числа объектов, которые могут быть переданы в доверительную собственность. Документом предусмотрено также, что доверительный собственник не имеет права совершать действия по разделению, объединению земучастков, сменять целевое назначение участков и др.

В сфере защиты прав акционеров закон предусматривает введение ответственности лиц с заинтересованностью и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделками с заинтересованностью, заключенными на нерыночных условиях, согласие на совершение которого было предоставлена ​​мажоритарным акционером или назначенными им лицами.

Кроме того, предусмотрено включение вопроса о выборе независимого аудитора публичного акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также распространение правила об обязательном предложение выкупа на акционеров, приобретающих 50% акций общества.

В сфере правосудия устанавливается возможность истребования хозяйственным судом группы однотипных доказательств (без указания индивидуальных признаков каждого документа), а также внедрение стандарта доказывания "большей достоверности" в хозяйственных делах.

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