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20.09.19 17:40

Урожай зерновых превысил 42 миллиона тонн, – Минагрополитики

По состоянию на 20 сентября украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур на площади 10,6 млн га, или 69% к прогнозу. Так, намолочено 42,4 млн тонн зерна при средней урожайности 40 ц/га.

Урожай зерновых превысил 42 миллиона тонн, – Минагрополитики

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе намолочено:

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 3,4 млн га или 58% и собрано 7,5 млн тонн зерна при средней урожайности 22,1 ц/га. Сои обмолочено на площади 675 тыс. га, или 43% к прогнозу, и собрано 1,5 млн га зерна при средней урожайности 22,9 ц/га. Сахарной свеклы собрано 791 тыс. тонн с площади 17 тыс. га, или 8% к прогнозу, при средней урожайности 454,3 ц/га.

По проведению осенней посевной кампании, то на эту дату озимыми зерновыми засеяно 1,6 млн га площади, или 22% к прогнозу, из них посеяно:

Кроме того, озимого рапса посеяно 984 тыс. га, или 92% к прогнозу.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай зарновых в Украине на уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.

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