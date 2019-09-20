Нацбанк займется повышением финансовой грамотности украинцев

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"Предоставление Национальному банку полномочий осуществлять меры по финансовой грамотности будет способствовать повышению устойчивости и последовательности государственных политик в этой сфере. Национальный банк рассматривает финансовую грамотность прежде всего как развитие финансовой культуры, изменение поведения. Это требует длительного направления усилий в соответствии с четко определенным подходом, а также прозрачности, подотчетности использования ресурсов и измеряемости результатов", – отмечается в сообщении.

В НБУ указывают, что это также расширяет возможности для привлечения более широкого круга партнеров, в частности, координации программ и международной помощи.

"Прямой мандат по финансовой грамотности является подтверждением взятых нами обязательств как лидера направлении на национальном уровне. В Стратегии НБУ, Комплексной программе развития финансового сектора до 2020 года и проекте Стратегии развития финансового сектора до 2025 года финансовая грамотность – ключевой компонент для роста финансового благосостояния граждан", – подчеркнул председатель Национального банка Яков Смолий.

В Нацбанке отмечают, что мандат на мероприятия по финансовой грамотности имеют финансовые регуляторы стран-лидеров мира по показателям экономического развития, человеческого капитала и уровня финансовой грамотности – Канады, Японии, Великобритании, Австралии.

Кроме того, создание единой системы, объединяющей усилия по повышению финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, предусмотрено высокоуровневыми принципам защиты прав потребителей финансовых услуг G20. Такая система в рамках одной институции с четким мандатом на мероприятия в обоих направлениях дает усиливает координированность действий, качество распределения ресурсов, упрощает механизмы отчетности и в конце концов создает синергетический эффект.

Национальный банк ранее разработал и презентовал в июне 2019 года видение Стратегии по финансовой грамотности.

"Мы получили положительный отклик от заинтересованных сторон: видение, миссию и приоритеты реализации Стратегии поддержали и одобрили госучреждения, которые входят в рабочие группы по подготовке Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, ряд общественных организаций и экспертные круги, образовательные учреждения. Впереди – большой совместный путь, ведь работа над повышением уровня финансовой инклюзии и финансовой грамотности является долгосрочной и требует координации и взаимодействия различных стейкхолдеров и партнеров для достижения поставленных целей", – отметила директор Департамента коммуникаций Наталья Бондаренко.

В основу видения Стратегии положены наработки нескольких стратегических сессий с привлечением широкого круга стейкхолдеров, успешные практики стран-лидеров по финансовой грамотности, исследование уровня финансовой грамотности в Украине на основные международной методологии Организации экономического сотрудничества и развития. Согласно видению стратегии, ключевые 5 решений-приоритетов:

изменить финансовую культуру;

сформировать украинца европейского, финансово осведомленного;

фокус на молодежь;

разработать единую коммуникационную платформу;

создать Образовательно-информационный центр.

Как сообщалось, усиление механизмов защиты прав потребителей финуслуг предусмотрено принятым Верховной Радой в пятницу законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг". Он возлагает на Национальный банк обязательства по защите прав потребителей финансовых услуг и предоставляет ему инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.

Одна из главных новаций закона – обязательное раскрытие информации о реальной стоимости финансовых продуктов и услуг. Также принятый закон позволит устранить навязывание финансовыми учреждениями ненужных услуг, изменение существенных условий договоров без предупреждений или в одностороннем порядке, а также передачу персональных данных третьим лицам.

Финансовая инклюзия – создание условий для привлечения всех сегментов населения и бизнеса к пользованию различными финансовыми услугами, которые доступны по инфраструктуре и цене, официально урегулированы и соответствуют потребностям населения с целью стимулирования экономического роста страны и уменьшение социального неравенства в обществе.

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