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20.09.19 20:59

Власти Киева перекроют Крещатик на выходные из-за празднования Дня спасателя

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню спасателя, с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

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Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1033, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

В эти дни на главной улице столицы будут проходить соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019".

"Мероприятие организовано для популяризации профессии пожарного-спасателя среди жителей и гостей столицы, повышения психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", – сказано в сообщении.

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