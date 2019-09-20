Микитась подтвердил продажу строительного бизнеса

Как передает БизнесЦензор, об этом Микитась сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Для кого-то новость о продаже "Укрбуд Девелопмент" стала неожиданностью, но сделка не спонтанная. К этому решению я шел давно, и, наконец, многие процессы финализировались", – отметил бывший депутат.

"Сделка состоялась. Кто владельцы? По условиям сделки называть их не могу, если в общих чертах, то это группа инвесторов, люди непубличные. Если захотят, подробности расскажут сами. На сегодняшний день компания функционирует в обычном режиме, стройки запущены, менеджмент на своих местах", – добавил Микитась.

Как сообщалсь, накануне генеральный директор компании Олег Майборода заявил, что Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и больше не является владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в государственную строительную корпорацию "Укрбуд".

По словам главы компании, ее менеджмент меняться не будет, а управление будет осуществлять совет директоров.

При этом гендиректор не сообщил, кто является новым владельцем компании, отметив, что он ранее не являлся представителем строительного бизнеса.

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ООО "Укрбуд Девелопмент" создано в 2004 году и занимается девелопментом и сопровождением проектов госкорпорации "Укрбуд". Согласно данным компании, по состоянию на декабрь 2018 года компания ввела в эксплуатацию 26 проектов жилых комплексов, 23 находятся на стадии строительства.

Согласно данным Единого госреестра на 19 сентября 2019 года, изменений в составе владельцев нет. Собственником доли 100% в уставном капитале ООО по-прежнему числится "Базерт Девелопмент Елелпи" (Лондон, Англия), а конечным бенефициаром - Яна Левенец.

Согласно декларации Микитася за 2019 года, он являлся владельцем "Базерт Девелопмент Елелпи".

ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в состав Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд".

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