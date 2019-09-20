Рада расширила обязательное использование кассовых аппаратов для малого бизнеса (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих законопроектов №1053-1 и №1073 во втором чтении проголосовали 237 народных депутатов.

Законом расширены обязанности применения регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг.

При этом законом предусмотрено введение программных РРО, которые могут использоваться вместо классических РРО в зависимости от потребностей и финансовых возможностей предприятия.

Законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить РРО.

Для девяти категорий физлиц-предпринимателей (торговля, общественное питание, сфера услуг и др.) эти правила должны заработать через год после публикации закона.

При этом за продажу товара без проведения расчетной операции предприниматель должен быть заплатить штраф в размере 100% от стоимости товара, а за повторное нарушение – 150%.

Законопроектом №1073 также предусмотрена мотивация для потребителя информировать налоговые органы о факте продажи товара без чека или с фальшивым фискальным документом – за выявленное нарушение покупатель получит "кэшбек" в размере 100% стоимости товара, начиная от 850 грн.

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При этом ко второму чтению законопроекта в документ был внесен ряд поправок, указывает Finbalance.

Так, в обновленной редакции документа среди прочего предлагается повысить годовой лимит дохода для "упрощенцев" второй группы с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Кроме того, предполагается, что до 1 октября 2020 регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций не будут применяться плательщиками единого налога второй - четвертой групп (физическими лицами-предпринимателями) независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн, кроме тех, которые тех, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, либо лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения.

Также планируется, что с 1 октября 2020 года по 1 января 2021 года регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций не будут применяться плательщиками единого налога второй-четвертой групп (физическими лицами - предпринимателями), объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн независимо от выбранного вида деятельности, кроме тех, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, розничную торговлю подержанными товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД), деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, деятельность туристических агентств, туристических операторов, деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения (группа 55.10 КВЭД), реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств.

В случае превышения плательщиком единого налога второй - четвертой групп (физическим лицом - предпринимателем) в календарном году объема дохода 1 млн грн, применения регистратора расчетных операций и / или программного регистратора расчетных операций для такого плательщика единого налога является обязательным.

Ранее глава финкомитета ВР Данил Гетманцев заявил, что "с весны 2020 мы планируем фискализуваты несколько отраслей, которые несут наибольший риск уклонения от налогов - это прежде всего продажа ювелирных изделий, ресторанный бизнес и торговля электронным оборудованием с гарантией".

"Там большой бизнес чаще всего выдает себя за малый. Что касается процедуры учета операций - никаких дорогих кассовых аппаратов не понадобится. Речь идет об обычном мобильном приложении, похожем на программы интернет-банкинга. Такая система будет выдавать электронные чеки, покупатель сможет получить, например, из e-mail или мессенджер", – обещал Гетманцев.

Напомним, изначально предполагалось, что сфера применения регистраторов расчетных операций существенно расширится за обязательства предпринимателей второй, третьей и четвертой группы с 1 января 2021 применять РРО, несмотря на объем доходов. Предполагалось, что в 2020 году РРО также смогут не использовать плательщики единого налога второй-четвертой групп из числа ФЛП независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн. Однако планировалось, что это облегчение в течение указанного переходного периода не будет действовать в отношении тех плательщиков единого налога, осуществляющих несколько видов деятельности.

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