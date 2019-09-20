Сертификация нового оператора ГТС завершится до конца декабря, – глава Минэнерго

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с дорожной картой, мы выходим на сертификацию оператора ГТС до 20-х чисел декабря", – сказал Оржель.

Как сообщалось, Кабинет министров накануне трехсторонних переговоров между Украиной ЕС и РФ в Брюсселе, обновил план анбандлинга "Нафтогаза".

Согласно решению правительства, новым оператором ГТС будет АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин решил передать в управление Министерству финансов от Минэнергоэкологии ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал, будет передано в собственность "МГУ". Одновременно с переходом ОГТСУ в собственность "МГУ" государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему.

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