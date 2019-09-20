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20.09.19 15:15

Генпрокуратура создала департамент по расследованию финансовых преступлений

В Генеральной прокуратуре создан Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам, который будет заниматься правонарушениями в финансовой сфере.

руслан,рябошапка

Соответствующий приказ генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал 19 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В состав департамента будут входить пять отделов.

"Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательству на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере", – сказано в сообщении.

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