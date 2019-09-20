Средства местных властей на депозитах сократились до 7,7 миллиарда, – Минфин

Об этом во время представления проекта государственного бюджета на 2020 год сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на сегодня на Едином казначейском счете насчитывается 72,4 млрд грн средств местных бюджетов, 7,7 млрд грн лежит на депозитах. Из 103,4 млрд грн капитальных затрат собственных средств местных бюджетов использовано на сегодня 34,8 миллиарда. Мы еще распределяем Фонд регионального развития?", – сказала глава Минфина.

Маркарова отметила, что необходимо вести дискуссию, как повысить эффективность использования средств местных бюджетов.

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Как сообщалось, Кабинет министров 23 января одобрил проект постановления, которым до конца 2019 года запретил местным властям размещать свободные средства местных бюджетов на депозитах.

При этом в мае 2018 года Кабинет министров разрешил местным органам власти вкладывать временно свободные средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По данным Госказначейства, вложения местных бюджетов в депозиты государственных банков в Украине в 2018 году выросли до 26 млрд грн с 23 млрд грн годом ранее.

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