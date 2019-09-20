Поступления от единого социального взноса с начала года выросли на 22%, – ГНС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНС), передает БизнесЦензор.

В том числе в августе было обеспечено поступление 21,9 млрд грн ЕСВ, что на 20%, или на 3,6 млрд грн больше августа 2018 года.

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Как сообщалось, в течение 2018 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 228 млрд грн. Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 год на 26,1%, или на 47,2 млрд грн.

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