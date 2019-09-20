Беларусь упростит визовый режим с Евросоюзом

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", - сказал Глаз.

По словам Глаза, подписанию соглашения предшествовали сложные и протяженные по времени переговоры с ЕС.

"Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора", — заключил он.

Изменения в первую очередь касаются стоимости шенгенского визы для белорусов. Ее можно будет получить за 35 евро вместо 60 евро.