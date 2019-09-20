Рада одобрила создание механизма для взыскания незаконно полученных субсидий

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1231 в первом чтении проголосовали 254 народных депутата.

Законопроектом предлагается ввести верификацию государственных выплат – пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

В документе верификация выплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для осуществления государственных выплат и которая влияет на их размер, а также выявление несоответствий данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Законопроектом предложено возложить ответственность за организацию такой верификации на Министерство финансов. При этом предусматривается, что верификация выплат будет осуществляться в специальной информационно-аналитической платформе.

В случае выявления при осуществлении верификации расхождений данных получателя выплат в различных источниках информации орган, осуществляющий верификацию, будет информировать субъектов предоставления информации о выявленных фактах таких разногласий.

"В случае выявления недостоверной информации, на основании которой была назначена, начислена и/или осуществлена государственная выплата, органы, осуществляющие государственные выплаты, будут направлять таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты", – отмечается в пояснительно записке к документу.

При этом орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, будет иметь доступ к персональным данным, информации из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информации с ограниченным доступом, к данным о банковских счетах получателей помощи и р движении средств по ним, а также будет вправе осуществлять меры по возврату или взысканию сумм неправомерно полученных государственных выплат.

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