Рада приняла закон о добровольном применении стандартов для бизнеса

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1068 во втором чтении проголосовали 291 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к документу, положения закона направлены на приведение национальной системы стандартизации в соответствие с международной и европейской практикой.

Так, согласно закону "О стандартизации", законодательные акты не должны содержать положений, предусматривающих, что продукция, процессы, услуги должны изготавливаться, проводиться, предоставляться в соответствии с нормативными документами (стандартами) без ссылки на соответствующие нормативные документы, а также регламентировать надзор за соблюдением стандартов и штрафные санкции за несоблюдение требований стандартов.

В связи с этим, принятым законом установлена добровольность применения национальных стандартов. При этом не допускается согласование проектов национальных стандартов с государственными органами.

Также предусмотрен отказ от нормативно-правового регулирования отношений, связанных с разработкой стандартов предприятий, учреждений и организаций и технических условий.

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Закон также отменяет отраслевую стандартизацию, в связи с чем, в течение 15 лет центральные органы исполнительной власти имеют право в соответствующих сферах деятельности и в пределах своих полномочий проверять, пересматривать свои отраслевые стандарты с целью перевода их на национальный уровень или на уровень предприятий или отменять их.

"Добровольное применение стандартов соответствует требованиям Соглашения по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой организации, а также европейским принципам стандартизации", – отмечается в пояснительной записке.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады высказало ряд замечаний к законопроекту, указывая, что в странах Евросоюза продолжают существовать установленные стандарты во многих сферах, а отказ от обязательного применения стандартов может привести к ухудшению качества продуктов и сделает невозможным действенный контроль в ряде сфер.

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