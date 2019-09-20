"Нафтогаз" начал импорт электроэнергии из Беларуси

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

"Группа "Нафтогаз" использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Первые импортируемые объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" занимается поставкой газа и электроэнергии на всей территории Украины.

С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии. За 2 месяца Украина импортировала около 586 млн кВт/ч электроэнергии.