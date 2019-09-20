Рада приняла законопроект о защите потребителей финансовых услуг

За соответствующий законопроект №1085-1 проголосовали 309 народных депутатов, сообщает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записки к законопроекту, документ предусматривает установление полномочий государственных органов по защите прав потребителей финансовых услуг и определения принципов защиты.

Также проект закона введение ответственности финансовых учреждений за нарушение прав потребителей финансовых услуг, предоставляет уполномоченным органам право применять к финансовым учреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания.

Кроме этого, законопроект предусматривает изменения в законодательстве о потребительском кредитовании. Эти изменения предполагают расширение понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить нормы закона о заключении договора о потребительском кредите в виде электронного документа и использования электронной подписи до и во время подписания такого договора, а также в случае внесения изменений в него.

Также закон вводит введение одинаковых правил для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставление информации о них.

"Речь идет о долгожданных рынком и потребителями финуслуг изменений в законодательство, которые позволят защитить их права в полной мере – от мелкого шрифта в договорах кредита или депозита, на основании которого потом банки отсуживают у своих клиентов огромные суммы, и до регулирования рекламы финансовых услуг", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Согласно тексту законопроекта, планируется четко прописать в Кодексе об административных правонарушениях нормы, определяющие нарушения прав потребителей финансовых услуг как состав административного правонарушения.

Согласно законопроекту для всех финансовых учреждений-кредитодателей будут установлены единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки, а результаты таких расчетов должны быть указаны в договоре о потребительском кредите.

В случае принятия закона для банков и небанковских финансовых учреждений будут введены одинаковые правила в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит укрепить доверие потребителей финансовых услуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются и услуг.

Как сообщалось, принятие законопроекта о защите прав потребителей финансовых услуг и "сплите" полномочий Нацкомфинуслуг между Нацбанком и НКЦБФР являются одними из условий сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями.