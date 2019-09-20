Рада приняла закон о защите потребителей финансовых услуг (обновлено)

За соответствующий законопроект №1085-1 во втором чтении и в целом проголосовали 309 народных депутатов, сообщает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ предусматривает установление полномочий государственных органов по защите прав потребителей финансовых услуг и определения принципов защиты.

Также проект закона введение ответственности финансовых учреждений за нарушение прав потребителей финансовых услуг, предоставляет уполномоченным органам право применять к финансовым учреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания.

Кроме этого, законопроект предусматривает изменения в законодательстве о потребительском кредитовании. Эти изменения предполагают расширение понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить нормы закона о заключении договора о потребительском кредите в виде электронного документа и использования электронной подписи до и во время подписания такого договора, а также в случае внесения изменений в него.

Также закон вводит введение одинаковых правил для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставление информации о них.

"Речь идет о долгожданных рынком и потребителями финуслуг изменений в законодательство, которые позволят защитить их права в полной мере – от мелкого шрифта в договорах кредита или депозита, на основании которого потом банки отсуживают у своих клиентов огромные суммы, и до регулирования рекламы финансовых услуг", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Согласно тексту законопроекта, планируется четко прописать в Кодексе об административных правонарушениях нормы, определяющие нарушения прав потребителей финансовых услуг как состав административного правонарушения.

Согласно законопроекту для всех финансовых учреждений-кредитодателей будут установлены единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки, а результаты таких расчетов должны быть указаны в договоре о потребительском кредите.

В случае принятия закона для банков и небанковских финансовых учреждений будут введены одинаковые правила в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит укрепить доверие потребителей финансовых услуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются и услуг.

Как отметили в Национальном банке, на протяжении последних восьми лет защитой прав потребителей финансовых услуг в Украине не занимался ни один из госорганов.

Как следствие, только за 2018 год и только Национальный банк получил более 13 тыс. жалоб от потребителей, возмущенных качеством финансовых услуг. В то же время из-за отсутствия соответствующего мандата НБУ не имел возможности ни предупредить злоупотребления, ни принять меры к нарушителям. Принятый закон должен это изменить.

Документ возлагает на Национальный банк обязательства по защите прав потребителей финансовых услуг и предоставляет ему инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.

Значит, Украина станет 120 страной, где государство будет обеспечивать защиту прав потребителей финансовых услуг. Национальный банк в свою очередь станет 98 центральным банком в мире, который будет реализовывать эту функцию.

Одна из главных новаций закона – обязательное раскрытие информации о реальной стоимости финансовых продуктов и услуг.

"Сегодня обманчиво указанные процентные ставки по кредитам разных, как банковских, так и не банковских финансовых учреждений, являются одним из самых распространенных нарушений и одновременно одной из самых больших проблем граждан при получении финуслуг. Ведь реальные проценты, которые иногда в сотни раз превышают указанные в рекламе, могут ставить людей в неожиданное, трудное положение, повышая социальное напряжение", – прокомментировал принятие закона председатель Национального банка Яков Смолий.

По его словам, такие скрытые проценты станут невозможными после появления специального унифицированного формата раскрытия информации.

"Это должно положительно повлиять на стоимость кредитов, ведь с рынка будет устранена асимметрия информации, и финучреждения начнут конкурировать не рекламными, а реальными ставками", – добавил глава НБУ.

Также принятый закон позволит устранить навязывание финансовыми учреждениями ненужных услуг, изменение существенных условий договоров без предупреждений или в одностороннем порядке, а также передачу персональных данных третьим лицам. Это не исчерпывающий перечень нарушений, однако именно с ними чаще всего сталкиваются украинцы, согласно исследованию USAID.

В Национальном банке уже создано профильное подразделение – Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет отвечать на жалобы потребителей, разрабатывать нормативную базу, устанавливать требования к прозрачности и достоверности информации, которую банки и небанковские учреждения раскрывают, проводить проверки учреждений.

Также Национальный банк опубликовал проект Концепции защиты прав потребителей финансовых услуг, которая предлагает обязать банки раскрывать на своих сайтах и в рекламе достоверную и полную информацию о продуктах, а также разработать удобные "калькуляторы" для сравнение стоимости услуг. В течение трех месяцев после принятия закона НБУ сформирует нормативно-правовые акты, которые будут содержать новые правила для небанковских финансовых учреждений, которые позволят уменьшить частоту нарушений.

Как сообщалось, принятие законопроекта о защите прав потребителей финансовых услуг и "сплите" полномочий Нацкомфинуслуг между Нацбанком и НКЦБФР являются одними из условий сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями.