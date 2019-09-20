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20.09.19 11:52

Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки Украины.

Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента, сообщает БизнесЦензор.

Другим приказом Зеленский уволил Евдокимова с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

В 2013 году Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины.

Ранее, 12 сентября, президент уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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