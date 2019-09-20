Кабмин планирует рост экономики на 5-7% ежегодно, – Минфин

Об этом Маркарова заявила на представлении проекта госбюджета в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.

Маркарова заявила, что проект госбюджета на 2020 год основан на макрофинансовом прогнозе, который был одобрен предыдущим правительством в мае 2019 года.

Она объяснила, что пересмотр макрофинансового прогноза пройдет между первым и вторым чтением законопроекта о госбюджете.

"Сегодня тут бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и тех макрофинансовых показателях и тех социальных стандартах, которые утверждены предыдущим Кабмином в мае", - сказала Маркарова.

"Мы задекларировали очень амбициозную цель – рост в 5-7% ежегодно. Это очень амбициозная цель, но она достижима", - сказала Маркарова.