Лагард заявила об угрозах для роста мировой экономики

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Лагард добавила, что экономический рост слишком сильно зависит от действий мировых центральных банков, в связи с чем их решения должны быть предсказуемыми.

Говоря о таких угрозах для мировой экономики, как выход Великобритании из Европейского союза и торговые противоречия США и Китая, Лагард отметила, что они "созданы руками человека, и человек может их исправить".

При этом она призвала власти мировых государств принимать более активное участие в решении экономических проблем вместо того, чтобы полагаться на центральные банки.

"Я думаю, главы центральных банков сделали очень многое", - сказала Лагард, добавив, что на протяжении многих лет они считались единственными, кто способен бороться с угрозами для экономики.

Лагард предупредила, что вмешательство политиков в действия центробанков "не оборачивается ничем хорошим", в то же время отметив, что "центробанки должны выполнять работу, которая им поручена... они должны опираться на факты и данные, чтобы быть предсказуемыми".

Европейский парламент во вторник на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за рекомендацию о назначении Лагард на пост председателя ЕЦБ. В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов, 49 воздержались.

С июля 2011 года Лагард выполняла обязанности директора-распорядителя МВФ, став первой женщиной во главе этой международной финансовой организации. В феврале 2016 года она была утверждена на второй срок на этом посту.

На саммите ЕС Лагард была рекомендована на пост главы ЕЦБ. "Европейский совет считает Кристин Лагард приемлемой кандидатурой для выполнения функции председателя Европейского центрального банка при условии получения необходимых рекомендаций и мнений в соответствии с договором (о Евросоюзе)", - говорилось в постановлении Евросовета от 2 июля 2019 года.

16 июля Лагард опубликовала заявление, в котором сообщила о намерении покинуть МВФ 12 сентября.