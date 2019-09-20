Гендиректор Полтавской газонефтяной компании возглавил JKX Коломойского и Хомутынника

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в биржевом сообщении JKX в пятницу, в 2017-м и 2018 годах Гладун временно уже исполнял эту роль.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Крупнейшими акционерами JKX по состоянию на 29 марта 2019 года были Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest&Finance Corp. – 12,98%, Keyhall Holding Ltd. – 11,45% и Interneft Ltd. – 6,16%.