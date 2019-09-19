Глава "Укравтодора" планирует уволиться, – министр

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью изданию "Фокус", передает БизнесЦензор.

"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", – сказал Криклий.

Он также рассказал, что в Министерстве инфраструктуры при Владимире Омеляне "существовало и много неправильных вещей, которые не торопились менять".

"В первую очередь это такие структуры, как "Укртрансбезопасность" и "Укравтодор". С нынешним менеджментом работать проблематично, и в ближайшее время планируем там навести порядок", – отметил Криклий.

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Как сообщалось, Кабинет министров в октябре 2016 года назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой "Укравтодора".

Впоследствии министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что обязан знакомству с нынешним исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиром Новаком на то время народному депутату Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорю Кононенко.

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