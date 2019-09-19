Трехсторонние газовые переговоры возобновятся в конце октября, – Шефчович

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Вице-президент ЕК отметил позитивную и конструктивную позицию украинской и российской сторон во время сегодняшних переговоров и высказал надежду, что к следующему их раунду стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

"Я верю, что сегодня мы предприняли ряд шагов в правильном направлении… Прежде всего, мы согласовали принцип, что будущий контракт будет основан на европейском законодательстве и европейских правилах. Мы четко описали российской делегации, как Украина постепенно имплементирует европейское законодательство и правила в энергетике, и мы пришли к согласию, что будущий контракт должен уважать все европейские правила", – сказал Шефчович.

Он также поздравил принятие Кабмином Украины решения об анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины" и высказал надежду, что новый оператор ГТС Украины будет сертифицирован по европейским правилам.

По словам вице-президента ЕК, в свою очередь российская сторона попросила Еврокомиссию подтвердить соответствие украинского законодательства в этой части европейскому.

Шефчович отметил, что в ходе сегодняшней встречи между сторонами состоялся обмен мнениями по поводу возможного объема транзита газа через Украину с 2020 года, тарифов и возможной продолжительности нового контракта. При этом, по словам вице-президента ЕК, украинская сторона акцентировала на вопросах сохранения транзита и его возможного объема, тогда как российская сторона поднимала вопрос возобновления прямых поставок российского газа для потребителей в Украине.

По словам Шефчовича, эти вопросы будут обсуждаться между украинской и российской стороной перед следующей трехсторонней встречей, которая запланирована на конец октября. В свою очередь Еврокомиссия намерена проконтролировать соответствие процесса создания независимого оператора ГТС Украины в соответствии с европейскими правилами.

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Как сообщалось, Кабмин накануне назначенных на 19 сентября трехсторонних переговоров обновил план анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" путем отделения транспортировки природного газа: новым оператором ГТС Украины будет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого передано от Минэнергоэкологии Минфину.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал, будет передано в собственность "МГУ". Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему.

Накануне Шефчович сообщил, что в письмах украинскому и российскому министрам обозначил повестку дня предстоящих переговоров. "Я отправил обоим министрам письмо с очень четкой повесткой дня. Мы хотим, прежде всего, объяснить еще раз то, как в будущем контракте украинская сторона готова имплементировать европейское законодательство, и как европейское законодательство привнесет ясность, прозрачность и эффективность в систему (транзита)", - констатировал вице-президент ЕК.

Также, по его словам, в ходе переговоров будет обсуждаться "важность долгосрочности будущего контракта", "европейский образ установления оплаты и другие технические вопросы".

Вместе с тем, накануне переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от этой встречи "не стоит ожидать каких-то конкретных договоренностей".

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

По мнению руководства "Нафтогаза", также позиция российской стороны может свидетельствовать о желании затянуть переговоры о будущем транзита газа через Украину на 1,5 года.

Также свои предложения представила Еврокомиссия. По словам вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, они включают три основных параметра будущего транзитного соглашения, а именно – продолжительность, объем и тарифы. Новый контракт также должен строиться на условиях имплементации европейского газового законодательства и быть долгосрочным – на 10 или более лет.

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