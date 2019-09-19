Мининфраструктуры инициирует пересмотр порядка растаможивания "евроблях"

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в Мининфраструктуры состоялось совещание по пересмотру порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией.

Участники совещания рассмотрели и обсудили предложения, поступившие от общественных организаций по растаможиванию автомобилей с иностранной регистрацией, а также предложений Мининфраструктуры по урегулированию указанного вопроса на законодательном уровне.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий поблагодарил всех присутствующих за наработанные предложения и отметил, что Министерство инфраструктуры выступает за максимальное упрощение всех процессов.

"Любое упрощение и уменьшение стоимости стимулирует рынок. Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было нужды идти по оцениваниям или доказательной базе. Мы за то, чтобы было меньше манипуляций и все было на прозрачных принципах. Министерство инфраструктуры всегда открыто к коммуникации. Совместно мы должны выработать предложения и передать их в Министерство финансов. Я благодарен всем, что мы находимся на одной волне и вместе хотим упрощения и обеспечения безопасности на дорогах", - подчеркнул Криклий.

В свою очередь, заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года: "На сегодняшний момент у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая – проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая – вопрос растаможивания спецавтомобилей. Мы также предлагаем разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым будут применяться разные ставки растаможки. Первая категория – это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории мы предлагаем установить единую ставку растаможки, единый платеж. Таким подходом мы снимем 80% проблемы. Вторая категория – более новые автомобили, которые будут растамаживаться по специальной формуле".

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов поддержал инициативы Министерства инфраструктуры и отметил, что Государственная таможенная служба уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей: "Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно, мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области совместного центра, где будет одновременно все находиться""

Участники совещания договорились в ближайшее время проработать все предоставленные предложения для скорейшей разработки соответствующего закопроєкту и внесения его на рассмотрение Верховной Рады.

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