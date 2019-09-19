Польша призвала трудовых мигрантов возвращаться на родину

В связи с ожидаемым выходом Великобритании из Евросоюза 31 октября польский посол Аркади Жегоцки обратился к соотечественникам с предостережением, что в результате Brexit их статус изменится и потребует специальных регистраций, которые ранее были не нужны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

В интервью британскому радио дипломат отметил, что количество поляков в Великобритании уже начало сокращаться.

"В прошлом году 116 тысяч уехали. Здесь и далее остается около миллиона, но мы можем видеть, что происходит дискуссия", – сказал польский посол.

По данным британского Национального бюро статистики 2018 года в стране проживали 905 тыс. поляков, что составляло 15% всех иностранцев.

Как отмечается, после вступления Польши в Европейский Союз в 2004 году польские граждане получили право свободно жить и работать в любой стране ЕС, и многие из них выбрали Великобританию, образовав в этой стране наибольшую иностранную этническую группу.

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Возвращение поляков на родину – одно из направлений политики, которую провозглашает официальная Варшава.

Специально созданный сайт "Возвращение" (powroty.gov.pl) дает советы относительно документов и первых формальностей, необходимых полякам для возвращения на историческую родину, а также объясняет, на какую государственную поддержку они могут рассчитывать.

В свою очередь британское правительство подчеркивает, что Brexit не означает, что граждане других европейских стран, которых сейчас насчитывается 3,3 миллиона, вынуждены будут выезжать и наоборот подчеркивает, что будет обеспечено их право и дальше жить в стране. Те европейцы, которые уже живут в Великобритании могут зарегистрировать свой статус постоянных резидентов, или при определенных условиях подавать заявления на гражданство.

Как сообщалось, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе за границей находится 3,2 миллиона украинских трудовых мигрантов. В том числе в Польше, по разным оценкам, постоянно работают около 1-1,5 млн украинцев.

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