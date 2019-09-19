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19.09.19 20:26

"Укрпочта" начала использовать электросамокаты для курьерской доставки

АО "Укрпочта" начала тестовый проект по использованию электросамокатов "LikeBike" для осуществления курьерской доставки.

"Укрпочта" начала использовать электросамокаты для курьерской доставки

Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Поэтапное обновление услуг курьерской доставки мы запустили еще в прошлом году. Для этого пополнили автопарк специализированными авто, усилили диспетчеризацию, программные продукты, обновили систему мотивации курьеров. Для дальнейшего развития и совершенствования услуги тестируем использования электросамокатов. Задача –сделать доставку максимально удобной и для клиентов, и для наших работников", – отметил Смелянский.

Глава компании добавил, что использование электросамокатов также позволит решить проблему потери времени курьерами в городских пробках, поскольку сейчас курьеры "Укрпочты" доставляют товары пешком и на авто.

В компании отметили, что решение о целесообразности использования электросамокатов в дальнейшем будет принято по результатам тестирования, в котором будет учитываться как эффективность и рентабельность использования электросамокатов для бизнеса, так и удобство для работников.

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