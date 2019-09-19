Лондон ускорил отставание от Нью-Йорка в рейтинге мировых финансовых центров

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Лондон удерживал первенство в рейтинге на протяжении пяти лет, но в прошлом году опустился на второе место в публикуемом два раза в год индексе мировых финансовых центров, который рассчитывается консалтинговой компанией Z/Yen.

Нью-Йорк увеличил отрыв от Лондона до 17 пунктов, при этом в связи с высокими показателями других финансовых центров, в особенности Парижа, Лондон рискует лишиться второго места в следующий раз, когда будет опубликован индекс, отмечается в исследовании.

Париж переместился в рейтинге на 10 строчек вверх, став четвертым ведущим европейским финансовым центром после Лондона, Цюриха и Франкфурта. При этом в ближайшие два года французская столица, а также финансовые центры Китая могут обойти Лондон в мировом рейтинге.

"Лондон остается на втором месте, однако прогнозы на будущее вызывают тревогу с учетом высоких показателей азиатских и европейских центров", - сказал исполнительный директор Z/Yen Майкл Майнелли.

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