ОЭСР снизила прогноз глобального роста до минимума за 10 лет

Об этом сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), снизив прогнозы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Согласно ОЭСР, мировая экономика рискует вступить в новую, длительную фазу низкого роста, если правительства будут продолжать проявлять нерешительность в отношении ответных мер.

Рост глобальной экономики в текущем году будет самым слабым со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, замедлившись с 3,6% в 2018 году до 2,9% в 2019, сообщила ОЭСР, которая прогнозирует рост ВВП на уровне 3,0% в 2020 году.

Базирующаяся в Париже организация сообщила, что перспективы ухудшились с момента последнего обновления прогнозов в мае - тогда ОЭСР ожидала рост глобальной экономики в 3,2% в текущем году и 3,4% в 2020-м.

"То, что выглядело как временная напряженность в торговле, превращается в новое продолжительное состояние торговых отношений", - сказала главный экономист ОЭСР Лоранс Бун.

Рост торговли, который был двигателем восстановления мировой экономики после финансового кризиса, упал с 5% в 2017 году до отрицательных значений, сказала Бун.

Напряженность в торговле подорвала доверие бизнеса, в результате чего рост инвестиций снизился с 4% два года назад до всего 1%.

Рост ВВП США составит 2,4% в этом году и 2,0% в следующем вместо 2,8% и 2,3%, как прогнозировала ОЭСР в мае.

Китай также ощутит на себе последствия - вторая по величине экономика мира вырастет на 6,1% в 2019 году и на 5,7% в 2020 году, согласно прогнозам ОЭСР, вместо 6,2% и 6,0%, ожидавшихся ранее.

По оценкам ОЭСР, продолжительное снижение внутреннего спроса в Китае примерно на 2 процентных пункта в год может привести к значительному влиянию на мировую экономику.

Между тем, неопределенность в государственной политике также повлияла на перспективы Великобритании в то время, как она готовится покинуть Европейский союз.

ОЭСР прогнозирует рост экономики Великобритании на 1% в 2019 году и 0,9% в 2020 году, но только если она покинет ЕС со сделкой и переходным периодом, в чем на данном этапе уверенности нет. ОЭСР в мае прогнозировала рост на уровне 1,2% и 1,0%.

Если Великобритания выйдет без сделки, то рост ее экономики будет на 2% ниже, чем мог бы быть в противном случае, в 2020-2021 годах, даже если ее выход будет относительно спокойным при наличии полностью функционирующей инфраструктуры, согласно оценке ОЭСР.

В рамках такого сценария еврозона не избежит негативных побочных эффектов, и в 2020-2021 годах ее ВВП лишится половины процентного пункта.

Рост ВВП еврозоны в текущий момент прогнозируется на уровне 1,0% - по сравнению с майским прогнозом в 1,2% - в текущем году и 1,0% в 2020 году - по сравнению с прогнозом в 1,4% в мае.

ОЭСР снизила прогноз для еврозоны главным образом из-за замедления темпов роста в Германии, которая, по оценкам, находится в состоянии технической рецессии.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram